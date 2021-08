Ministros de Bolsonaro almoçam com Paes e falam sobre o dia 7

Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Flávia Arruda (Secretaria de Governo) almoçaram na residência do prefeito do Rio de Janeiro e falaram sobre a crise política instaurada por Jair Bolsonaro edit

247 - Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Flávia Arruda (Secretaria de Governo) almoçaram na residência do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e discutiram as manifestações do dia 7 de setembro, segundo reportagem da CNN.

Ambos do Centrão, Ciro é do PP e Arruda, do PL. Os dois partidos são base do governo Jair Bolsonaro no Congresso. Paes é do PSD de Gilberto Kassab, que trabalha pela candidatura a presidente de Rodrigo Pacheco em 2022.

“Segundo relatos, Ciro ouviu que sua missão de ser o amortecedor do presidente Jair Bolsonaro é impossível e que em algum momento ele acabará desistindo da função e, portanto, do governo. Ciro teria contestado e, apesar de reconhecer as dificuldades, teria declarado que pretende ajudar o governo e que acredita que sua missão de levar estabilidade política dará certo”, diz a reportagem.

“Flavia Arruda por sua vez teria dito que a busca dela e de Ciro é de tranquilidade embora por vezes pareça ser difícil apostar nisso”, complementa.

Segundo a CNN, os atos bolsonaristas do dia 7 de setembro serão determinantes para o Centrão decidir se fica ou não na base aliada de Bolsonaro, conforme demonstrou a ação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), que pediu para Paulo Skaf adiar o lançamento do manifesto da Fiesp e da Febraban pela estabilidade política.

Lira pediu para que os empresários esperassem para ver o que acontecerá no dia 7, data em que bolsonaristas vão se manifestar em algumas cidades, como Brasília, onde alguns divulgadores das manifestações defendem a invasão do STF e do Congresso.

Procurado pela CNN, Paes confirmou o encontro e disse que foi um “almoço em homenagem ao Ciro, com clima ameno e que simboliza o Rio retomando protagonismo”.

