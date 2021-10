Ministros de Bolsonaro passeiam com familiares, pastor e lobistas em voos oficiais

Apoie o 247

247 - Ministros do governo Jair Bolsonaro levam de parentes a pastor e lobistas em voos oficiais com aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira). Os dados sobre as viagens feitas desde janeiro de 2019 foram repassados via Lei de Acesso à Informação por ministérios e outros órgãos que têm direito a solicitar esse tipo de deslocamento. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Já os ministérios da Defesa e da Cidadania e os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não quiseram informar quem acompanhou os chefes das respectivas pastas em viagens.

Também omitem esses dados a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o STF (Supremo Tribunal Federal).

Filho "04" de Bolsonaro, o influenciador digital Jair Renan pegou ao menos cinco caronas em deslocamentos solicitados por diferentes ministros.

Ele aproveitou viagens do então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, em outubro de 2019. Ainda esteve em três voos da Casa Civil, sendo dois na gestão do general Braga Netto e outro ao lado de Ciro Nogueira (PP), atual ministro. Na viagem mais recente, em julho de 2021, o filho de Bolsonaro levou um amigo de Brasília a São Paulo.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, levou esposa e seus três filhos, além de parentes de outras autoridades, em pelo menos 20 viagens oficiais.

