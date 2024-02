Ministros de Lula refletem lutas sociais no Carnaval

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Os ministros Silvio Almeida (Direitos Humanos) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas) destacaram-se neste Carnaval, com o primeiro participando de desfiles com fortes mensagens políticas.

O ministro dos Direitos Humanos, que é de uma família de sambistas, marcou presença na área de concentração da escola de samba Vai-Vai, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, no sábado (10), desacompanhado de assessores ou seguranças. O titular da pasta atravessou a avenida à frente do carro alegórico que exibia uma enorme réplica da estátua do bandeirante Borba Gato, completamente coberta de pichações.

continua após o anúncio

Ele igualmente brilhou como um dos destaques no carro abre-alas da Portela, no Rio de Janeiro, encarnando Luiz Gama, o advogado e patrono da abolição da escravidão no Brasil.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, usou as redes sociais para falar sobre o desfile da Salgueiro na Marquês da Sapucaí, também no Rio de Janeiro. Ela ressaltou que a escola "levou a beleza e a luta do povo Ianomâmi para a avenida".

continua após o anúncio

No domingo (11) a Acadêmicos do Salgueiro levou para a Sapucaí o enredo Hutukara, destacando a admiração e valorização do povo Ianomâmi.

O Salgueiro levou a beleza e a luta do povo Yanomami para a avenida! Do nado e da pesca à luta contra o Marco Temporal e extração de ouro ilegal durante a ditadura. Parabéns Davi Kopenawa e @Salgueiroficial. Agora é torcer pelo título. Espero estar no desfile das campeãs! pic.twitter.com/lGvkST7fLS continua após o anúncio February 12, 2024

Silvio Almeida (@silviolual) Ministro de Direitos Humanos e Cidadania desfilou na Portela como Luiz Gama, filho de Luiza Mahin. #NINJANaAvenida pic.twitter.com/GLCvUvPuv6 continua após o anúncio February 13, 2024

Luiz Gama deve estar muito orgulhoso vendo o Ministro e professor Silvio Almeida o representar. pic.twitter.com/IOdhii0LZ3 continua após o anúncio February 13, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: