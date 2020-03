Ministros do STF afirmam que medidas de Bolsonaro para furar isolamento devem ser barradas

“Nenhum tribunal vai subscrever nada que viole as prescrições da área de saúde”, afirmou um ministro do Supremo, que foi endossado por outros membro da Corte edit

247 - Em conversas reservadas, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) afirma que se Jair Bolsonaro levar adiante sua ideia de editar decreto obrigando a reabertura do comércio a medida será barrada pela Corte.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, os ministros não pretendem autorizar nenhuma ação que confronte as recomendações das autoridades de saúde do Brasil e do mundo com relação ao combate do novo coronavírus.

Bolsonaro disse durante passeio por regiões comerciais de Brasília, que “estava pensando” em incluir mais categorias de trabalhadores na lista de serviços essenciais, autorizando mais pessoas a voltar para as ruas.

“Eu estou com vontade, não sei se vou fazer, mas estou com vontade de baixar um decreto amanhã: toda e qualquer profissão legalmente existente, ou aquela voltada para a informalidade, mas que for necessária para o sustento dos seus filhos, para levar o leite para os seus filhos, levar arroz e feijão para a sua casa vai poder trabalhar”, ele neste domingo (29).

“Nenhum tribunal vai subscrever nada que viole as prescrições da área de saúde”, afirmou um ministro do Supremo, que foi endossado por outros membro da Corte.