Ministros do STF chama Fachin de 'trapalhão' por decisão que permitiu PF investigar Toffoli

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin vem sendo chamado de “trapalhão” por outros membros da Corte após ter autorizado que a Polícia Federal utilizasse dados e informações da Operação Lava Jato em uma investigação que desaguou em um pedido de inquérito contra o ministro Dias Toffoli. O magistrado é suspeito de ter vendido uma decisão judicial.

De acordo com o blog do jornalista Ricardo Noblat, apesar de Fachin ter recuado da decisão na semana passada e proibir que PF investigasse Toffoli, “nenhum portador de toga no Supremo sente-se à vontade para sentar-se à mesma mesa com Fachin”. "A imagem do tribunal foi arranhada com a primeira e a segunda decisão que ele tomou. Ficou parecendo que, diante de pressões, ele preferiu dar o dito pelo não dito. Toffoli está bastante amuado”, destaca Noblat no texto.

