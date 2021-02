Ministros do STF usaram prisão de deputado bolsonarista para dar recado às Forças Armadas

247 - Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) afirmam que a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira é um recado também aos militares que defendem a pressão feita pelo general Eduardo Villas Bôas sobre a Corte no julgamento da prisão de Lula, em 2018.

Daniel Silveira atacou o ministro Edson Fachin, do STF, que fez uma nota repudiando a fala do general. “Seja homem uma vez na vida e prende o Villas Bôas”, disse o parlamentar em vídeo divulgado na terça (16).

O próprio Villas Bôas tinha feito na véspera uma ironia sobre a reação de Fachin ter sido tardia. O general escreveu no Twitter, que o ministro do STF só se manifestou sobre a pressão do alto comando do Exército em favor da prisão de Lula “três anos depois”.

Para os magistrados, tanto a atitude do general quanto a do deputado fazem parte de um mesmo movimento antidemocrático e de ameaça às instituições, em que o STF é um dos alvos, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.