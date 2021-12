Ministros do Supremo lançam livro nesta terça abordando temas caros ao Judiciário

Apoie o 247

247 - Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Luis Felipe Salomão e o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, estão entre os autores do livro "O Judiciário do Nosso Tempo", que será lançado nesta terça-feira (14), na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, em São Paulo, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

A obra é organizada por Maria Tereza Sadek, Pierpaolo Cruz Bottini, Raquel Khichfy e Sergio Renault e aborda temas do sistema de Justiça como liberdade de expressão, encarceramento em massa, o papel da Defensoria Pública e o poder investigativo do Ministério Público.

