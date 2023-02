Ministros e CEO da Petrobras discutem ações para reduzir preços das passagens aéreas

Ministro de Minas e Energia disse que objetivo é "fazer com que o Brasil volte aos tempos áureos do governo Lula, onde o povo brasileiro frequentava aeroportos com mais frequência" edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reuniu-se nesta segunda-feira com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, para discutirem medidas que busquem a redução das passagens aéreas no Brasil.

Em nota enviada à imprensa, Silveira afirmou ser preciso unir esforços para que, dentro das regras de governança, seja possível "fazer com que o Brasil volte aos tempos áureos do governo Lula, onde o povo brasileiro frequentava com muito mais facilidade os aeroportos e as viagens".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.