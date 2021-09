Ministros não confirmam participação em manifestações antidemocráticas convocadas por Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Ministros do governo Jair Bolsonaro têm evitado serem vinculados às manifestações bolsonaristas e antidemocráticas marcadas para esta terça-feira (7). De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, muitos dos ocupantes de cargos do primeiro escalão são contrários ao acirramento do clima de conflito institucional e expressam constrangimento com a convocação feita por Bolsonaro para aderirem aos atos.

Ainda conforme a reportagem, parte dos ministros estão evitando se posicionarem publicamente ou por meio das redes sociais sobre o convite público feito pelo ex-capitão para que participem de atos contra a democracia e as instituições, o que inclui a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a adoção do voto impresso.

A convocação foi feita por Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo pela internet no dia 26 de agosto. “Da minha parte estou convidando ministros, sem qualquer constrangimento. Quem não puder comparecer não compareça. Se tiver outro compromisso, não precisa cancelar. É para demonstrar a todos que nós estamos unidos pelo Brasil”, disse ele na live.

No sábado (4), ele voltou a convocar os ministros ao afirmar que “qualquer ministro meu, qualquer um deles, ou todos eles, estão convidados a participar comigo desses eventos”. Bolsonaro é esperado para participar de atos em Brasília e São Paulo.

Até o momento, porém, apenas a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, e o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, confirmaram que estarão presentes nas manifestações.

