Ministros pedem orações pela melhora de Jair Bolsonaro

247 - Integrantes do primeiro escalão do governo usaram as redes sociais para pedir orações pela melhora de Jair Bolsonaro, que está internado desde a madrugada desta segunda-feira (3) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, devido a uma suboclusão intestinal (obstrução).

No Twitter, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse estar “em oração pela breve recuperação” de Jair Bolsonaro . A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, e a da Agricultura, Tereza Cristina, também afirmaram estar “em oração” pela melhora do ocupante do Palácio do Planalto.

Os ministros do Trabalho e Previdência e da Infraestrutura, Onyx Lorenzoni e Tarcísio Freitas, respectivamente, também postaram mensagens de apoio.

Confira as postagens.

Estamos em oração, presidente. Onde tem oração tem vitória. https://t.co/5LjzVagU9Y — Damares Alves (@DamaresAlves) January 3, 2022

Bom dia, em oração pela breve recuperação do pr ⁦@jairbolsonaro⁩. A caminho de MG com comitiva da bancada mineira no Congresso levando apoio às cidades vitimadas pelas chuvas na região. Iremos a Almenara e Salinas para reunião com prefeitos e assistência aos desabrigados 🇧🇷 pic.twitter.com/xdhb1xSPil — Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) January 3, 2022

O Brasil está em oração pelo senhor, PR @jairbolsonaro

Vai sair dessa ainda mais forte 🇧🇷🙏🏻 #tamojunto — Onyx Lorenzoni 🇧🇷 (@onyxlorenzoni) January 3, 2022

