Mirando as eleições, Bolsonaro ensaia trégua com o Judiciário

247 - Seguindo a orientação de sua equipe de campanha pela reeleição, Jair Bolsonaro (PL) vem sinalizando uma trégua com o Judiciário, segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Pesquisas internas mostram que o eleitorado rejeita a postura belicosa do chefe do Executivo. "As pessoas têm expressado cada vez mais que querem no governo alguém que resolva os problemas, e não que fique arrumando problema", diz a jornalista.

Nesta semana, Bolsonaro recebeu o futuro corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski.

>>> Aliados temem que discurso radical de Bolsonaro no 7 de setembro o faça perder de vez a eleição

Salomão foi responsável por determinar em 2021 a desmonetização de sites que propagavam desinformação, principalmente sobre o sistema eleitoral. A maior parte dos sites era bolsonarista.

Já Alexandre de Moraes e Lewandowski entregaram a Bolsonaro um convite para a posse no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles assumem a presidência e a vice-presidência da Corte, respectivamente, na próxima semana.

"Tanto a conversa com Salomão quanto o encontro de Bolsonaro com Moraes e Lewandowski transcorreu com tranquilidade, segundo interlocutores do presidente e dos magistrados", relata Mônica Bergamo.

