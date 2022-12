Miriam Belchior terá papel central no próximo governo

Apoie o 247

(Reuters) - O futuro ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa anunciou nesta quinta-feira que a ex-ministra do Planejamento e ex-presidente da Caixa Econômica Federal Miriam Belchior será sua secretária-executiva, e que o atual secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcanti, ficará à frente da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI).

Em nota, Costa, cujo mandato como governador da Bahia termina em 31 de dezembro, disse ainda que o PPI, que atualmente está debaixo do Ministério da Economia, será transferido para a Casa Civil no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Miriam Belchior comandou o Planejamento no primeiro mandato de Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014, e no segundo mandato da petista assumiu o comando da Caixa. Antes, nos dois primeiros mandatos de Lula --de 2003 a 2010-- atuou na Casa Civil e foi responsável pela articulação e monitoramento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Cavalcanti atua como secretário de Infraestrutura da Bahia desde 2014 e é servidor efetivo do governo baiano. Atualmente também preside o conselho de administração da Bahiagás.

