Míriam Leitão: "Bolsonaro deve ser indiciado ainda nesta quinzena"

247 - A jornalista Miriam Leitão, em sua coluna no jornal O Globo publicada nesta terça-feira (4), projeta um importante avanço no caso envolvendo Jair Bolsonaro e a falsificação da carteira de vacinação: “Ele deve ser indiciado, junto com o tenente-coronel Mauro Cid, no caso das vacinas, ainda nesta quinzena. Depois tem o caso das joias. Até o meio do ano, a investigação sobre a tentativa de golpe levará ao indiciamento dos culpados".

A jornalista ainda revela que, de acordo com suas apurações, o depoimento do general Marco Antonio Freire Gomes foi classificado como “consistente” e “revelador”. “Ele relata que foram apresentadas a ele pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, duas versões da minuta do golpe, avisando que aquilo tinha que ser implementado. O brigadeiro Carlos de Almeida Batista Jr. também foi nessa linha”, aponta.

"Sim, os comandantes implicaram diretamente o ex-presidente na tentativa de golpe. A fala dos dois ex-comandantes, o do Exército e o da Aeronáutica, é confirmada pelos fatos, como a minuta do golpe que também foi encontrada no gabinete do ex-presidente dentro do Partido Liberal. 'É depoimento, mas está comprovado pela apreensão que foi feita', me disse uma fonte. A impressão geral é que os depoimentos do general e do brigadeiro preencheram lacunas", avalia.

