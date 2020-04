Miriam Leitão diz que Bolsonaro decidiu derrubar as "torres gêmeas" do seu governo

247 – A jornalista Miriam Leitão, do Globo, compara a crise do governo Bolsonaro à queda das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Segundo ela afirma em sua coluna, em 24 horas Bolsonaro decidiu atacar os dois principais pilares de seu governo: os ministros Sergio Moro, da Justiça, e Paulo Guedes, da Economia.

Moro pediu demissão depois que Bolsonaro decidiu demitir o diretor-geral da Polícia Federal, que investiga os vínculos escancarados de Carlos Bolsonaro com o "gabinete do ódio", estrutura semi-oficial de disseminação de fake news e discursos de ódio, que tem como alvos até os poderes Legislativo e Judiciário. Guedes deve cair porque sua política neoliberal não oferece saídas para a maior recessão da história do Brasil.

