Modelo é encontrada morta no apartamento do namorado em Manaus

Do Manaus Alerta - A modelo, finalista do Miss Amazonas e estudante de enfermagem Kimberly Karen Mota, 22 anos, foi encontrada morta com perfurações no pescoço, tórax e abdômen na madrugada desta terça-feira (12/05) no apartamento do namorado, em Manaus.

Rafael Fernandes é considerado o principalmente suspeito do crime. O jovem mora no 12ª andar de um residencial na rua Joaquim Nabuco, Centro de Manaus.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o caso e informou que a jovem estava desaparecida desde o domingo (10/05). Familiares e amigos já estavam divulgando nas redes sociais a foto da estudante como desaparecida quando foram informados do crime.

Leia a reportagem completa no site Manaus Alerta .

