Monica Benicio sobre caso Marielle: “sentimento é de que a resolução está ainda mais longe do que no passado”

247 - A vereadora do Rio de Janeiro Monica Benicio (PSOL), em entrevista à TV 247, deu atualizações sobre as investigações do caso Marielle Franco e avaliou que a situação atual é preocupante, uma vez que a saída das promotoras chefes põe em risco a punição dos envolvidos nos assassinatos de Marielle e Anderson Gomes.

“Se fosse para definir o status (das investigações) em uma palavra, eu diria ‘preocupação’. No próximo sábado, completam-se três anos e cinco meses da execução da Marielle e do Anderson. Nesse tempo eu venho dizendo que a gente está aqui cobrando Justiça por Marielle entendendo o tamanho do que isso significa para a democracia no Brasil”, lamentou.

“Todas essas reviravoltas do caso que a gente acompanha pela imprensa é, sem dúvida nenhuma, muito preocupante. A mais preocupante de todas foi a saída das duas promotoras que estavam à frente do caso e eram muito comprometidas. Isso sinaliza para a gente que algo não está caminhando tão bem. Temos o Ronnie Lessa e o Élcio de Queiroz presos por terem sido os executores, mas eles também não foram levados a julgamento, e esse júri está próximo. Com a saída das promotoras, esse júri também se torna uma preocupação e uma angústia”, prosseguiu.

Contudo, a vereadora reafirmou a necessidade de a população manter a vigilância sobre o caso, que tem um significado importante para a democracia brasileira. “A respeito dos mandantes, nesse momento a gente fica com um sentimento de que está ainda mais longe do que já esteve em outro momento. Mas isso não desanima. Pelo contrário, aumenta a responsabilidade social para acompanhar o caso e para nos mantermos vigilantes. Não cabe na minha cabeça que seja razoável na história do Brasil o assassinato de uma vereadora democraticamente eleita, brutalmente executada, fique sem resposta”, afirmou.

“Pedir justiça por Marielle e Anderson tem que ser um compromisso da sociedade, daqueles que defendem a democracia, daqueles que defendem a pauta dos direitos humanos como uma pauta ampla e não como essa falácia que os bolsominions insistem em ficar batendo nas teclas”, concluiu.

