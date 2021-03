'Monstro, genocida e desgraçado', diz Bruna Marquezine sobre Bolsonaro

Atriz Bruna Marquezine usou as redes sociais para criticar os posicionamentos e pronunciamentos de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia da Covid-19 edit

247 - A atriz Bruna Marquezine usou as redes sociais para criticar duramente os posicionamentos e pronunciamentos polêmicos de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia da Covid-19. “Monstro genocida”, escreveu a atriz em sua conta no Instagram.

No Twitter, ela repostou um vídeo em que Bolsonaro chama de “idiota” a cobrança da vacinação feita pela população e em que ele manda comprar o imunizante “na casa da tua mãe”. “Desgraçado”, postou Bruna Marquezine.

