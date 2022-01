Moraes abre nova investigação contra Weintraub por acusar sem provas um ministro do STF

Ex-ministro disse que um ministro do STF que lhe negou um pedido de habeas corpus teria tentado comprar sua casa enquanto ele estava nos Estados Unidos edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes instaurou um procedimento no âmbito do inquérito das fake news para apurar a acusação sem provas feita pelo ex-ministro da Educação Abraham Weintraub de que um dos dez ministros da Corte que lhe negaram habeas corpus tentou comprar a sua casa, em um condomínio fechado, mesmo sem ela estar à venda.

Ainda segundo Weintraub, o magistrado teria dito que ele estava nos Estados Unidos, era alvo de uma investigação e por isso não voltaria mais ao Brasil. As declarações de Weintraub foram feitas ao podcast "Inteligência Ltda".

De acordo com o jornal O Globo, Moraes determinou que “uma petição contendo o trecho da entrevista de Weintraub fosse separada num procedimento próprio”, uma etapa anterior à abertura de inquérito.

Na entrevista ao podcast, Weintraub disse ter sido chamado de covarde por ter fugido para os Estados Unidos para não ser preso pelo STF. A Corte, porém, nunca determinou a sua prisão.

