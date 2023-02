Moraes autoriza devolução do celular de Marcos do Val

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a devolução do celular do senador Marcos do Val (Podemos-ES), atendendo a um pedido da Polícia Federal (PF), que informou já ter extraído as informações necessárias.

Do Val é investigado por declarações sobre suposta coação de Jair Bolsonaro (PL) e do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB) para arquitetar um plano de grampear Moraes e tentar dar um golpe de estado. O senador prestou depoimento à PF em 2 de fevereiro na condição de testemunha e entregou o celular voluntariamente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.