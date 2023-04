Moraes autoriza parlamentares bolsonarista a visitar presos por ataques golpistas do dia 8/01

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu permissão para que a deputada bolsonarista Bia Kicis (PL-DF) e o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) visitassem bolsonaristas presos pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. No entanto, de acordo com reportagem de O Globo, a autorização é pessoal e não contempla a presença de acompanhantes.

Segundo a decisão de Moraes, as condições para a entrada dos parlamentares nas prisões serão isentas às que foram protegidas anteriormente em fevereiro pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Bia Kicis e Izalci Lucas poderão ter acesso ao complexo penitenciário da Papuda, em Brasília

"Embora seja possível o deferimento de requerimentos formulados pelos parlamentares, é plenamente justificada a aplicação de restrições específicas, como já destacado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, consideradas as questões relativas à gestão penitenciária e de segurança, para a preservação da integridade física das autoridades visitantes, dos agentes penitenciários e dos próprios custodiados", aponta o ministro.

