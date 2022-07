Moraes condena assassinato de Marcelo Arruda: 'intolerância, violência e ódio são inimigos da democracia'

"O respeito à livre escolha dos eleitores é sagrado e deve ser defendido por todas as autoridades no âmbito dos 3 Poderes", disse o ministro do STF edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), condenou o assassinato político do guarda municipal petista Marcelo Arruda por um policial bolsonarista durante seu aniversário de 50 anos em Foz do Iguaçu.

Para o ministro, que comandará o Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições, o respeito à livre escolha de cada eleitor deve ser defendido pelos três Poderes. "A intolerância, a violência e o ódio são inimigos da Democracia e do desenvolvimento do Brasil. O respeito à livre escolha de cada um dos mais de 150 milhões de eleitores é sagrado e deve ser defendido por todas as autoridades no âmbito dos 3 Poderes", disse Moraes.

>>> Terrorista bolsonarista que assassinou militante petista está vivo, informa delegada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A intolerância, a violência e o ódio são inimigos da Democracia e do desenvolvimento do Brasil. O respeito à livre escolha de cada um dos mais de 150 milhões de eleitores é sagrado e deve ser defendido por todas as autoridades no âmbito dos 3 Poderes. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Alexandre de Moraes (@alexandre) July 10, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE