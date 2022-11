Moraes dá prazo de 48h para PRF informar veículos e pessoas autuados em bloqueios bolsonaristas

Polícia Rodoviária Federal deverá apresentar relatório detalhado com todas as multas aplicadas contra caminhoneiros que realizaram bloqueios de rodovias edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 3, deu prazo de 48 horas para que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresente relatório detalhado com todas as multas aplicadas contra caminhoneiros que realizaram bloqueios de rodovias.

Após a vitória de Lula (PT) na eleição presidencial no último domingo, 30, bolsonaristas realizaram protestos e obstruíram estradas contra o resultado das urnas.

Na terça-feira, 1, o Supremo confirmou por unanimidade a decisão individual de Moraes, que determinou que a PRF encerrasse o bloqueio de rodovias, além de aplicação de multas aos participantes dos bloqueios.

