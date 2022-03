Moraes dá prazo de 5 dias para Ministério da Justiça informar sobre andamento da extradição de Allan dos Santos

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de cinco dias para o Ministério da Justiça informar sobre o andamento do pedido de extradição do blogueiro de extrema-direita Allan dos Santos.

Moraes também solicita informações sobre as medidas adotadas junto ao governo dos Estados Unidos para a efetivação da extradição.

“Oficie-se ao Secretário Nacional de Justiça para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe acerca do andamento do pedido de extradição de ALLAN LOPES DOS SANTOS, investigado nestes autos, incluídas informações acerca das medidas adotadas no âmbito do Ministério da Justiça para a sua efetivação junto ao Governo dos Estados Unidos”, determina o ministro no despacho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pedido de extradição chegou ao governo americano em novembro do ano passado. O ministro havia ordenado em outubro a prisão preventiva a Santos, no âmbito das investigações sobre milícias digitais, mas o blogueiro deixou o Brasil e fugiu para os EUA.

Allan dos Santos está impedido de utilizar contas em redes sociais, mas tem insistido em criar novas páginas para veicular ataques ao STF. Na última ocasião, havia aberto um perfil no Telegram, que acabou suspenso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE