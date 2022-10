Moraes descarta possibilidade de apuração paralela pelas Forças Armadas

Apoie o 247

Sputnik - O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) participou de uma coletiva a repórteres na tarde deste domingo (2), na qual afirmou que o processo de votação decorreu "de maneira tranquila, com ocorrências ou intercorrências normais de todas as eleições".

Na coletiva, Moraes também foi questionado sobre a nota divulgada à imprensa pelo PL, na qual a legenda afirmou ter encontrado uma série de falhas na visita promovida por Moraes à sala de acompanhamento de votos do TSE. Questionado sobre ter chamado o documento de "mentiroso e fraudulento", Moraes ressaltou que o TSE "não chamou, mas sim afirmou que o documento é mentiroso e fraudulento".

"Tanto que está respondendo a inquérito, e o prazo está terminando para as respostas. Isso, além de crime eleitoral, é crime comum e será apurado", disse o ministro.

Moraes também descartou a possibilidade de uma apuração paralela realizada pelas Forças Armadas.

"Qualquer um de nós aqui, qualquer um dos telespectadores que estejam nos vendo ou dos ouvintes, pode se dirigir a algumas seções eleitorais, tirar foto do boletim de urna e somar. Isso é possível a todas as entidades fiscalizadoras e a todas as pessoas. As Forças Armadas, como entidades fiscalizadoras, terão exatamente todos os dados de qualquer outra pessoa. Nada mais e nada menos", disse o ministro.

