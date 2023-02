Moraes determina desbloqueio das contas de Carla Zambelli nas redes sociais

Contas da bolsonarista Carla Zambelli foram suspensas em novembro do ano passado, após ela afirmar que as eleições haviam sido fraudadas e defender uma intervenção militar edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou o desbloqueio das redes sociais da deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP). As contas da parlamentar foram suspensas em novembro do ano passado, após ela afirmar que as eleições vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) haviam sido fraudadas. Ela também utilizou as plataformas para apoiar os bloqueios de rodovias feitos por manifestantes bolsonaristas e para defender uma intervenção militar.

Segundo a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, na decisão, assinada no dia 1 de fevereiro, Moraes ressaltou que “houve a cessação de divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral”. O ministro ressaltou que “o discurso em favor da liberdade de expressão não pode ser usado como ‘escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas’”.

Ainda conforme a reportagem, Moraes fixou uma multa diária de R$ 20 mil caso a parlamentar insista na divulgação de conteúdos já bloqueados ou "mensagens incentivadoras de golpe militar, atentatórios à Justiça Eleitoral e ao Estado democrático de direito".

Carla Zambelli responde a um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por porte ilegal de arma de fogo decorrente da peseguição armada feita por ela contra um homem negro e apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por uma rua de São Paulo. O caso, filmado em vídeo, aconteceu em outubro do ano passado, na véspera das eleições.

