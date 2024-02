Moraes diz que PF apresentou 'provas robustas' de planejamento e execução de golpe de Estado

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou que a Polícia Federal apresentou "provas robustas" que indicam um "processo de planejamento e execução de um golpe de Estado" na representação que resultou na Operação Tempus Veritatis, deflagrada na semana passada, que teve ex-ministros, militares e assessores de Jair Bolsonaro (PL), além do próprio ex-mandatário, como alvos.

Segundo o jornal O Globo, a afirmação do ministro ocorreu em resposta a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em relação à sua decisão que autorizou a Operação Tempus Veritatis. Moraes esclareceu que sua decisão não proíbe o contato entre advogados, mas apenas impede que eles atuem como intermediários entre os investigados, que estão proibidos de se comunicarem entre si.

Ainda segundo o magistrado, "a representação policial, devidamente amparada por robustos elementos de informação, indica o funcionamento de um grupo criminoso que, de forma coordenada e estruturada, atuava nitidamente para viabilizar e concretizar a decretação de medidas de ruptura institucional. A Polícia Federal aponta provas robustas de que os investigados concorreram para o processo de planejamento e execução de um golpe de Estado”.

