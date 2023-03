Moraes e Rosa Weber visitam presídios que abrigam golpistas do 8/1

Apoie o 247

247 - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber e Alexandre de Moraes visitaram nesta segunda-feira (6) o Complexo Penitenciário da Papuda e a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia. São nesses locais que os golpistas bolsonaristas estão presos por participarem das invasões do 8/1. As unidades também abrigam os presos no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília.

Parlamentares da oposição se reuniram com Rosa no último dia 24 para tratar das condições dos presos e pedir uma audiência com Moraes. O grupo defende que a Corte individualize as condutas dos investigados e solte aqueles presos que não tenham ligação direta com a invasão aos prédios dos três Poderes ou tenham cometido crimes de menor gravidade.

Segundo balanço divulgado na quarta-feira passada (2), 751 pessoas seguem presas e 655 foram liberadas para responder em liberdade com cautelares.

Acusados de financiar os atos, 54 pessoas físicas, três empresas, uma associação e um sindicato já tiveram bens bloqueados a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU). O órgão cobra R$ 100 milhões em danos morais coletivos, além de R$ 20 milhões por danos materiais pelos prejuízos.

