Moraes intima Bolsonaro a explicar suposta propaganda antecipada com acusação contra Lula

Metrópoles - O ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cobrou explicações de Jair Bolsonaro por ter feito suposta propaganda eleitoral antecipada no Palácio do Planalto. A decisão foi assinada na última segunda-feira (17/1) e atende a uma ação do PT.

No último dia 12, Bolsonaro insinuou em um evento no Planalto que a reeleição de Lula seria o retorno do “criminoso” à “cena do crime”, além de ter acusado o ex-presidente de “lotear ministérios”. As falas foram transmitidas ao vivo pela TV Brasil, da estatal Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

