Moraes manda extraditar para a Itália membro da máfia Ndrangheta

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que Vincenzo Pasquino, membro da máfia Ndrangheta, seja extraditado para a Itália, informa a CartaCapital. A decisão consta em um ofício enviado por Moraes, na última segunda-feira (19), ao Ministério da Justiça.

Detido no Brasil desde maio de 2021, Vincenzo Pasquino teve sua extradição aprovada pela Primeira Turma do STF em dezembro de 2022. Contudo, o processo de extradição foi pausado ao longo de 2023, devido a um pedido de refúgio feito por Pasquino em território brasileiro.

Este pedido, no entanto, foi unânimemente negado pelo Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), ligado ao Ministério da Justiça. Essa decisão eliminou os obstáculos para a extradição, permitindo que Pasquino fosse entregue às autoridades italianas, conforme determinação de Alexandre de Moraes.

Pasquino foi detido em um hotel na Paraíba, acompanhado por seu cúmplice, Rocco Morabito, apelidado de "rei da cocaína", o qual foi extraditado pelo Brasil em julho de 2022. Na Itália, Pasquino enfrentará acusações relativas ao tráfico internacional de drogas e à participação em uma organização criminosa voltada para o narcotráfico.

