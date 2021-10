Moraes manda para prisão domiciliar bolsonarista que disse que empresário “paga pela cabeça” do ministro

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou prisão domiciliar para Márcio Giovani Niquelate, que foi preso às vésperas das manifestações do 7 de setembro depois de ameaçar Moraes em redes sociais.

Márcio Giovani teve sua prisão preventiva decretada no dia 6 de setembro e estava detido em um presídio em Lages (SC). Após um pedido da defesa, Moraes autorizou que ele deixasse o presídio e fosse para prisão domiciliar com tornezeleira eletrônica.

Ele se apresentava nas redes sociais como "professor Marcinho". Em uma live afirmou que um empresário estava oferecendo uma recompensa "pela cabeça" do ministro Alexandre de Moraes.

"Eu não vou falar agora quem é, mas tem um empresário grande que está oferecendo, tem até uma grana federal que vai sair o valor, pela cabeça do Alexandre de Moraes. Vivo ou morto (...) O Brasil demorou, mas aconteceu. Agora, no Brasil, ministro do Supremo vai ser assim, vai ter prêmio pela cabeça deles", afirmou no vídeo.

