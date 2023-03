Moraes manda soltar mais 52 envolvidos nos atos terroristas de 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que 52 pessoas denunciadas pelos atos terroristas do dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, sejam colocados em liberdade provisória, mediante a adoção de medidas cautelares alternativas. Até o momento, 655 envolvidos no ato golpista foram libertados e outros 751 permanecem presos.

Segundo o jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, “as medidas cautelares alternativas à prisão impostas aos investigados libertos incluem a proibição de deixar o local onde moram, assim como o recolhimento domiciliar, durante a noite e aos fins de semana, com o uso de tornozeleira eletrônica”.

O magistrado também proibiu que eles não façam uso das redes sociais e nem se comuniquem com outros envolvidos nos atos golpistas, além de determinar o cancelamento e a apreensão de passaportes, bem como a suspensão de portes de armas de fogo e Certificados de Registro de colecionador, atirador ou caçador (CAC).

