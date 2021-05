Moraes nega pedido de Aras para troca de relatoria nas investigações contra Ricardo Salles

Em despacho, o ministro do STF Alexandre de Moraes afirmou não haver "qualquer dúvida" sobre sua competência para seguir na relatoria da investigação sobre exportação ilegal de madeira que tem como principal envolvido o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou, nessa terça-feira (25), pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, à corte para afastar o magistrado da investigação sobre exportação ilegal de madeira. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é o principal envolvido no inquérito e foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na semana passada.

Em despacho, Moraes afirmou não haver "qualquer dúvida" sobre sua competência para seguir na relatoria do caso. O ministro também disse que a distribuição foi livre e aconteceu ainda sob a presidência de Dias Toffoli. A informação foi publicada em reportagem da CNN Brasil.

O chefe da PGR, Augusto Aras, disse em ofício ao presidente do Supremo, Luiz Fux, e numa petição direta para Moraes, que operação da PF, chamada de Akuanduba, seja redistribuída a um outro ministro, por sorteio, ou vá direto para a ministra Cármen Lúcia, responsável pela ação envolvendo a denúncia do delegado Alexandre Saraiva, ex-superintendente da PF no Amazonas, de contra Salles por suposta obstrução da maior investigação ambiental em favor de quadrilhas de madeireiros.

