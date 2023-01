Moraes nega pedido e mantém posse de 11 deputados bolsonaristas

Em sua visão, caberá ao Conselho de Ética da Câmara lidar com a questão edit

ICL

247 - O ministro do Supremo Alexandre de Moraes negou o pedido para a suspensão da posse de 11 deputados federais eleitos suspeitos de envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Em sua visão, caberá ao Conselho de Ética da Câmara lidar com a questão. Desta forma, poderão tomar posse de seus mandatos na próxima quarta-feira (1º):

Luiz Ovando (PP-MS)

Marcos Pollon (PL-MS)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

João Henrique Catan (PL-MS)

Rafael Tavares (PRTB-MS)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Walber Virgolino (PL-PB)

De acordo com portal UOL, Moraes também negou também o pedido de abertura de um novo inquérito policial por ausência de justa causa, no entendimento do ministro.Os pedidos foram feitos pelo grupo de advogados Prerrogativas.

