Moraes pede parecer da PGR sobre declaração de Bolsonaro que sugere interferência no Coaf

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre uma declaração feita por Jair Bolsonaro (PL) em entrevista ao "Hora do Strike", da Gazeta do Povo, em que criticou o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos) por "não ter feito nada" para que o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e a Receita Federal não "bisbilhotassem" sua vida.

A defesa de Moro pediu ao ministro, que é relator do inquérito, para incluir no inquérito que investiga se Bolsonaro por suposta interferência na Polícia Federal. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a intimação à PGR foi enviada por Moraes na última sexta-feira (10), dois dias depois da entrevista de Bolsonaro, que aconteceu no dia 8.

Na entrevista, Bolsonaro assumiu que esperava uma interferência de Moro em órgãos de investigação na época em que o ex-juiz fazia parte do governo. Bolsonaro disse que o então ministro Moro, "selecionava" as ações da PF.

"Queria mandar [Moro] embora lá atrás. Mas como ele tinha prestígio grande, ficava difícil justificar", confessou.

