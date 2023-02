Moraes rejeita pedido de parlamentares bolsonaristas para visitar terroristas presos pelo 8/1

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou no dia 17 deste mês que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal suspenda eventuais visitas aos terroristas bolsonaristas presos por envolvimento nos atos golpistas do 8/1.

A decisão responde a pedidos apresentados pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), ambos bolsonaristas, para coletar depoimentos de mulheres detidas sobre supostas irregularidades nas prisões determinadas pelo STF.

“As investigações que estão sendo realizadas, bem como as diligências que se encontram em curso, tramitam nesta Corte sob sigilo, razão pela qual quaisquer requerimentos formulados que estejam relacionados às prisões efetivadas em razão dos fatos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 deverão ser remetidos diretamente a este relator“, escreveu o magistrado.

