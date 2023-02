Moraes restaura redes sociais do PCO

As contas do partido trotskista foram bloqueadas pelo ministro em junho do ano passado edit

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira (28) a restauração dos perfis do Partido da Causa Operária (PCO) nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, Youtube e TikTok.

A sigla será multada em R$ 10 mil/dia no caso de publicar desinformação, determinou ainda Moraes.

As contas do partido trotskista foram bloqueadas pelo ministro em junho do ano passado após publicações chamando o próprio Moraes de 'skinhead de toga' e pedindo a dissolução do STF.

As plataformas chegaram a apresentar recursos contra a decisão de Moraes, mas o magistrado manteve a decisão de suspender os perfis.

