Moraes retira sigilo de investigação contra Roberto Jefferson

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes retirou nesta segunda-feira (30) o sigilo do processo contra o presidente do PTB e ex-deputado federal Roberto Jefferson.

De acordo com o ministro, não se faz mais necessário manter segredo sobre todos os autos após o cumprimento das diligências policiais contra o dirigente partidário.

Jefferson é investigado por suspeita de envolvimento com milícias digitais que atuam contra a democracia e foi preso em 13 de agosto. Nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR), por meio da subprocuradora Lindôra Araújo, denunciou o ex-parlamentar por incitação ao crime.

PUBLICIDADE

"Embora a necessidade de cumprimento das diligências determinadas exigisse, a princípio, a imposição de sigilo à totalidade dos autos, é certo que, diante de sua implementação, não há necessidade de manutenção da total restrição de publicidade", escreve Moraes.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE