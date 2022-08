Moraes veta campanha sobre Independência do Brasil por ver 'viés político de campanha' no uso das cores verde e amarelo

Presidente do TSE entendeu que o slogan “o futuro escrito em verde e amarelo” faz referência à campanha de reeleição de Jair Bolsonaro edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, vetou uma campanha campanha publicitária do governo federal sobre os 200 anos da Independência do Brasil por entender que a peça possui “viés político da campanha” ao utilizar como slogan a frase “o futuro escrito em verde e amarelo. #FuturoVerdeAmarelo”. Os dizeres remetem à campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

Na decisão, Moraes destacou que a peça publicitária faz uso de "slogans e dizeres com plena alusão a pretendentes de determinados cargos públicos, com especial ênfase às cores que reconhecidamente trazem consigo símbolo de uma ideologia politica, o que é vedado pela Lei eleitoral, em evidente prestígio à paridade de armas”.

