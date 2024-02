Moraes vota pela condenação de mais 15 bolsonaristas do 8 de Janeiro

O processo está sendo julgado no plenário virtual do Supremo edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, emitiu nesta sexta-feira (23) seu voto pela condenação de mais de 15 bolsonaristas acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por envolvimento nos atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023.

O processo está sendo julgado no plenário virtual do Supremo, com previsão de conclusão até o dia 1º de março. As sentenças propostas variam de 14 a 17 anos de reclusão.

Os réus respondem por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e ssociação criminosa.

Confira os nomes:

• ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA — 14 anos

• BARQUET MIGUEL JÚNIOR — 14 anos

• BRUNO GUERRA PEDRON — 17 anos

• DEIVISON BARBOSA LOPES — 17 anos

• DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO — 14 anos

• GESNANDO MOURA DA ROCHA — 17 anos

• IRACI MEGUMI NAGOSHI — 14 anos

• JOÃO ANTÔNIO PEREIRA — 14 anos

• KINGO TAKAHASHI — 17 anos

• LUCENIR BERNARDES DA SILVA — 14 anos

• LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND — 14 anos

• MARIA DO CARMO DA SILVA — 14 anos

• NELI FERRONATO PELLE — 17 anos

• PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS — 14 anos

• PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA — 17 anos

