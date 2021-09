Moro adia para novembro decisão sobre candidatura

Decisão do ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo STF parcialidade contra o ex-presidente Lula, está condicionada ao término do contrato de consultoria com a empresa estadunidense Alvarez & Marsal edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por parcialidade contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deverá decidir em novembro se irá disputar as eleições presidenciais. Apontado como um possível candidato da “terceira via”, Moro, que está residindo nos Estados Unidos, desembarcou no Brasil na quinta-feira (23) para iniciar as negociações visando o pleito do próximo ano. A decisão está condicionada ao término do contrato de consultoria com a empresa estadunidense Alvarez & Marsal.

Moro já manteve reuniões com representantes do Podemos, em Curitiba, e deverá se encontrar com o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), que também tem o nome cotado para disputar o pleito pela terceira via. “Deixamos Moro livre para tomar a decisão dele em relação a disputar a Presidência. Ele nos disse que, por uma questão de ética devido ao contrato em curso, não seria correto fazer uma inserção na política antes de encerrar o trabalho” disse o senador Álvaro Dias (Podemos-PR) ao jornal O Globo.

Ainda segundo a reportagem, Moro também estaria avaliando a possibilidade de não concorrer ao Planalto para disputar uma cadeira ao Senado pelo estado do Paraná.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE