Moro admite ter assinado artigo com plágio

ConJur - O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz federal Sergio Moro admitiu que assinou, como co-autor, texto com plágio de um artigo publicado pela ConJur. O portal Metrópoles foi quem noticiou o fato, mostrando os trechos copiados do advogado Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos no artigo de Moro e da advogada Beathrys Ricci Emerich. O trabalho da dupla foi publicado na revista Relações Internacionais no Mundo Atual, da UniCuritiba.

A explicação de Moro é que o texto, na verdade, foi feito pela coautora, Emerich, na condição de orientanda sua no curso de Mestrado. Em nota, o ex-juiz alegou: "Infelizmente, ela cometeu um erro metodológico ao utilizar dois pequenos trechos sem citar o autor. O artigo foi retirado da revista, ela já reconheceu o erro e pediu desculpas ao autor."

Lemos publicou o texto na ConJur em setembro do ano passado. A edição da revista em que o trabalho de Moro e Emerich foi publicado com data de abril/junho de 2019, mas a bibliografia feita pela advogada revela que, na verdade, o texto foi produzido depois de abril deste ano, o que é confirmado por postagens de Emerich em redes sociais.

Os artigos tratam de lavagem de dinheiro do crime organizado por meio do pagamento a advogados. O texto de Lemos fala sobre o aviltamento do livre exercício da advocacia em tempos de crise.

Após a revelação do plágio, o texto de Moro e Emerich foi inicialmente retirado dos arquivos da Unicuritiba.

Depois, Emerich retificou o texto, com pedido de desculpas. Ela admite "erro metodológico" por ter omitido "inadvertidamente (...) as referências à citação de um parágrafo do artigo científico de autoria do ilustre jurista, Dr. Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos". Assim, afirma na nova versão do artigo que incluiu em nota de rodapé a referência ao autor. Ela também faz pedido de desculpas a Lemos e a Moro.

Em nota, Sergio Moro afirma que a redação do artigo que continha plágio foi feita integralmente por Emerich, sua orientanda (apesar de ele também assinar o texto). Veja a íntegra:

"O artigo em questão foi escrito em coautoria acadêmica, sendo a redação toda da orientanda. Infelizmente, ela cometeu um erro metodológico ao utilizar dois pequenos trechos sem citar o autor. O artigo foi retirado da revista, ela já reconheceu o erro e pediu desculpas ao autor. É o trabalho de uma aluna de pós graduação que cometeu um erro e já o corrigiu, o que é louvável."

Leia o pedido de desculpas de Beathrys Emerich:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O artigo era composto de 16 páginas, com 22 referências bibliográficas, e foi por mim redigido, como atividade integrante da avaliação da disciplina ministrada pelo Dr. Sergio Moro. A redação do artigo foi minha e, infelizmente, acabou acontecendo a falha metodológica consistente na ausência de citação do ilustre Autor Dr. Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos. Reconheço a falha não intencional, mesmo porque não havia motivos para não citar o autor, tendo em vista que o trabalho citou mais de vinte outros autores. O artigo foi por mim redigido, bem como pedi escusas ao Autor do trabalho, as quais foram aceitas. O Centro Universitário Curitiba — Unicuritiba já retirou o artigo da revista “Relações Internacionais do Mundo Atual”. Aproveito o ensejo para pedir sinceras desculpas ao Professor Sergio Moro, bem como à instituição de ensino.

Beathrys Ricci Emerich, 27 de junho de 2020

