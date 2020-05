Moro apagava mensagens e só entregou últimos 15 dias à Polícia Federal

Relatos dão conta de que as mensagens de celular não trazem grandes novidades além do que Moro já divulgou até agora edit

247 - Ao prestar depoimento para a Polícia Federal sobre a tentativa de interferência de Jair Bolsonaro em investigações policiais, neste sábado, 2, o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, entregou seu celular para a PF extrair cópias de suas conversas. Porém, segundo reportagem do jornal O Globo, ele não guardava diálogos antigos e entregou apenas conversas dos últimos 15 dias.

De acordo com o jornal, Moro apagava suas conversas por receio de ser alvo de novos ataques hacker, ao estilo do que aconteceu no caso da Lava Jato, onde diálogos que comprovaram a atuação política e outros crimes da operação e do então juiz Moro foram divulgados pela imprensa - revelados pelo The Intercept.

