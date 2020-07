Moro ataca Aras, que criticou abusos da Lava Jato

Potencial candidato a presidente, o ex-juiz Sergio Moro se incomodou com a entrevista do procurador-geral Augusto Aras, em que ele apontou abusos da Lava Jato edit

247 - O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro demonstrou incômodo com as críticas do procurador-geral da República, Augusto Aras, aos abusos cometidos pela Lava Jato. O chefe da PGR defendeu fiscalização a algumas condutas de membros da operação.

"Desconheço segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato", rebateu Moro no Twitter. "Ao contrário, a Operação sempre foi transparente e teve suas decisões confirmadas pelos tribunais de segunda instância e também pelas Cortes superiores, como STJ e STF", acrescentou.

Em live do Grupo Prerrogativas, exibido pela TV 247, Aras afirmou que o compartilhamento das investigações da Lava Jato com a PGR deve ocorrer para evitar "chantagem e extorsão", que a operação é uma "caixa de segredos" e criticou a falta de transparência da força-tarefa de Curitiba.

De acordo com o PGR, a Lava Jato tem dados de 38 mil pessoas. Também disse que 50 mil documentos estão "invisíveis à corregedoria-geral" do MPF.

Desconheço segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato. Ao contrário, a Operação sempre foi transparente e teve suas decisões confirmadas pelos tribunais de segunda instância e também pelas Cortes superiores, como STJ e STF. https://t.co/HwSgRpxU4J — Sergio Moro (@SF_Moro) July 29, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.