Moro ataca TCU por condenar Dallagnol e Janot na farra das diárias: 'decisão absurda e insustentável'

247 - O ex-juiz Sérgio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por parcialidade contra o ex-presidente Lula nas ações da Lava Jato, atacou nesta terça-feira (12) o Tribunal de Contas da União por condenar o ex-procurador Deltan Dallagol e o ex-procurado-geral da República por irregularidades e dano aos cofres públicos no pagamento das diárias.

Rifado da candidatura presidencial pelo União Brasil, Sérgo Moro disse que a decisão do TCU é "abusrda e insustentável". "O trabalho deles já levou à recuperação de 6 bilhões de reais somente para a Petrobras. Vão retaliar o bom trabalho?", questionou o ex-juiz parcial.

A decisão do TCU condenando @deltanmd , @Rodrigo_Janot e outros procuradores da Lava Jato a devolver dinheiro de diárias é absurda e insustentável. O trabalho deles já levou à recuperação de 6 bilhões de reais somente para a Petrobras. Vão retaliar o bom trabalho?





Os procuradores recebiam ajuda financeira para trabalhar em Curitiba, como se estivessem em uma situação provisória de trabalho, em vez de serem oficialmente transferidos para a capital paranaense.

Os ministros da 2ª Câmara do TCU acompanharam parecer do relator do caso, ministro Bruno Dantas, que convertia o processo em que os gastos eram questionados em tomada de contas especial, constituindo um novo processo específico.

Janot, Deltan e o ex-procurador-chefe do Paraná, João Vicente Romão, terão de devolver R$ 2.831.809,13 cada. Nos casos dos outros mencionados na decisão, os valores a serem devolvidos variam de R$ 104.896,31 a R$ 489.288,84.

