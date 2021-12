Moro celebra filiação de Dallagnol ao Podemos e é detonado nas redes: "formação de quadrilha"

Filiação do ex-coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol ao partido do ex-juiz suspeito Sergio Moro não passou despercebida pelos internautas edit

247 - O ex-juiz Sergio Moro (Podemos), condenado pelo Supremo Tribunal Federal por parcialidade contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, usou as redes sociais para comemorar a filiação do ex-coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol ao partido e foi duramente criticado pelos internautas que qualificaram a adesão como “formação de quadrilha”.

A reação dos internautas foi feita na esteira de uma postagem do ex-juiz afirmando que a “nossa turma é a do Podemos. Não é a do mensalão, não é a turma do petrolão, não é a turma da rachadinha. Aqui não precisamos esconder ninguém, podemos sair às ruas juntos. Essa tem que ser a cara da política do país”.

Além das críticas diretas aos ex-integrantes da Lava Jato, os seguidores também relembraram que o senador Álvaro Dias, um dos líderes do partido, já foi implicado em um caso de corrupção em 2018. Na época, por meio de um e-mail enviado a Odebrecht, o empresário Samir Assad afirmou que o parlamentar pediu R$ 5 milhões para encerrar a CPI do Cachoeira.

Confira a postagem de Sergio Moro e a reação dos internautas.

Nossa turma é a do Podemos. Não é a do mensalão, não é a turma do petrolão, não é a turma da rachadinha. Aqui não precisamos esconder ninguém, podemos sair às ruas juntos. Essa tem que ser a cara da política do país. pic.twitter.com/V8Q6cKCEgN — Sergio Moro (@SF_Moro) December 10, 2021

mas vc era da turma do genocidio e da familicia, né ? rs — André Luiz (@row51) December 10, 2021

Não é o Álvaro dias ali???https://t.co/HekOxNisrZ

Sim, o Podemos pode tudo, inclusive, não ser investigado na Operação Lava Jato. pic.twitter.com/pezl0gFqpb — 📢𝐎𝐏𝐈𝐍𝐈𝐀̃𝐎!📢 (@FreitasRomerito) December 10, 2021

