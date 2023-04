Moro coloca combustível na crise do GSI

Apoie o 247

247 - O ex-juiz suspeito e atual senador da República Sergio Moro (União Brasil-PR) usou o Twitter para se aproveitar do momento e colocar combustível na crise que atingiu o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República nesta quarta-feira (19), quando o agora ex-ministro Gonçalves Dias apareceu em vídeo circulando entre terroristas bolsonaristas que invadiram o Palácio do Planalto no último 8 de janeiro.

Moro cobrou explicações do governo Lula (PT): “como é possível que, em 100 dias de investigações, o Governo, com Ministério da Justiça e PF e de posse das gravações, não tenha identificado o ministro do GSI do Lula na cena do crime e não tenha cobrado explicações?”, postou o ex-juiz suspeito nas redes sociais.

>>> Gonçalves Dias disse a Lula que câmera do circuito interno de TV estava quebrada

O general da reserva pediu demissão nesta quarta-feira (19) e foi o primeiro integrante do gabinete do presidente Lula a cair neste terceiro mandato.

Apesar da presença do militar no Palácio do Planalto durante a invasão ser conhecida, as imagens em que ele aparece andando pelo terceiro andar do Planalto passou a ser utilizada pela oposição como um sinal de que o governo teria de alguma forma facilitado a entrada dos invasores, fortalecendo o pedido de abertura uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atos terroristas do 8 de janeiro.

