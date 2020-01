Moro comemora decisão de Toffoli de suspender implantação do juiz das garantias

"Embora eu seja contra o juiz de garantias, é positiva a decisão do Ministro Dias Toffoli de suspender, por seis meses, a sua implementação", disse Sergio Moro, que considerou que a decisão vai dar espaço para, segundo ele, "discutir o instituto, com a possibilidade de correção" edit

247 - O ministro da Justiça Sérgio Moro usou a sua página nas redes sociais para comemorar a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, de suspender a implantação do juiz das garantias por 180 dias.

A Lei nº 13.964/2019, que cria a figura do juiz das garantias, deveria começar a valer a partir do dia 23 deste mês, mas por decisão liminar, Toffoli adiou a implantação.

"Embora eu seja contra o juiz de garantias, é positiva a decisão do Ministro Dias Toffoli de suspender, por seis meses, a sua implementação. Haverá mais tempo para discutir o instituto, com a possibilidade de correção de, com todo respeito, alguns equívocos da Câmara", disse Moro, indicando que fará um esforço para alterar o que foi decidido pelos parlamentares.

Moro também considerou positiva a decisão de Toffoli de não aplicar o juiz de garantia determinados processos de competência originária dos tibunais de júri, eleitoral e violência doméstica.

