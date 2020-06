Moro comemora denúncia da PGR contra líder do centrão próximo de Bolsonaro

Arthur Lira é um dos responsáveis pela aproximação do presidente com o grupo parlamentar e foi denunciado nesta sexta-feira edit

Revista Fórum - O ex-ministro Sérgio Moro publicou nesta sexta-feira (5) uma mensagem no Twitter comemorando a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o líder do Progressistas (PP) na Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Lira é um dos nomes do centrão mais próximos de Bolsonaro e tem atuado como “líder informal do governo”.

“A Operação Lava Jato continua rendendo frutos”, escreveu o ex-ministro ao compartilhar matéria sobre a denúncia contra Lira.

A PGR denunciou nesta sexta o parlamentar por corrupção passiva em razão de investigações da Lava Jato. Ele teria recebido recebido R$ 1,6 milhão em propina da empreiteira Queiroz Galvão para manter Paulo Roberto Costa na diretoria da Petrobras.



A Operação Lava Jato continua rendendo frutos. https://t.co/vLNGk059AZ — Sergio Moro (@SF_Moro) June 5, 2020

