Moro comemora manutenção da condenação de Lula

Fórum - O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, usou seu Twitter no final da tarde desta quarta-feira (6) para comemorar o fato de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) ter decidido manter a condenação do ex-presidente Lula no caso do Sítio de Atibaia.

“Há os que acreditam nas fake news das redes sociais, e há os que acreditam na Justiça”, escreveu Moro, que agora, longe do governo, reclama das fake news e ataques da milícia bolsonarista contra ele que vêm sendo feitos nas redes.

Há os que acreditam nas fake news das redes sociais, e há os que acreditam na Justiça. https://t.co/R9KSSpuPru May 6, 2020

