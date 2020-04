Moro confirma primeiro caso de coronavírus no sistema prisional

O detento que foi diagnosticado com a doença cumpre pena no regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária do Pará, em Belém edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, confirmou nesta quarta-feira (8), que foi registrado o primeiro caso de coronavírus dentro de uma penitenciária.

O detento que foi diagnosticado com a doença cumpre pena no regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária do Pará, em Belém.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do estado, o preso apresenta um quadro leve e será levado para uma outra unidade, onde permanecerá em isolamento. Os demais detentos estão sendo avaliados por médicos e, caso apresentem sintomas, também cumprirão quarentena.

Apesar de Moro afirmar que este seria o primeiro caso, em 20 de março, o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifusesp) informou que um detento do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Bauru, no interior de São Paulo, contraiu coronavírus.

